Αντετοκούνμπο φανέλα: Έχει πέραση… ο Greek Freak

Το ΝΒΑ έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους παίκτες και τις ομάδες που έχουν το μεγαλύτερο… γκελ στην αγορά, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται εντός δεκάδας, σε πωλήσεις φανέλας! Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην 7η θέση της λίστας του ΝΒΑ με τους παίκτες που έχουν πουλήσει τις περισσότερες φανέλες από τις 13 Ιανουαρίου μέχρι και τις 10 Απριλίου. Στην κούρδη της συγκεκριμένης λίστας βρίσκεται ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Όσον αφορά τη λίστα με τις ομάδες που έχουν τις περισσότερες πωλήσεις, η κορυφή ανήκει στους Λος Άντζελες Λέικερς. Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται εντός πρώτης δεκάδας, καταλαμβάνοντας την 7η θέση.

The NBA and NBPA today jointly announced that LeBron James and the Los Angeles Lakers secured the top spots on the NBA’s Most Popular Jersey and Team Merchandise lists.

