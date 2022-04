Τσέλσι Χάμιλτον: «Ναι, θέλω την ομάδα, το ίδιο και η Σερένα Γουίλιαμς»

Την επιθυμία του να μετέχει σε μία από τις κοινοπραξίες που υπέβαλαν πρόταση αγοράς της Τσέλσι επιβεβαίωσε ο πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Λιούις Χάμιλτον επιβεβαιώνοντας τις φήμες των προηγούμενων ημερών. Ο Χάμιλτον δήλωσε ότι θέλει να μπει στην ποδοσφαιρική ομάδα, μαζί με την Σερένα Γουίλιαμς, στηρίζοντας την προσπάθεια του Μάρτιν Μπρόουτον.

«Οι φήμες για την Τσέλσι είναι αληθινές. Είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου από παιδί. Παίζω από 4 χρονών. Θυμάμαι ότι στο διάστημα 5-6 υποστήριζα την Άρσεναλ, ενώ ο θείος μου ο Τέρι υποστήριζε την Τσέλσι. Η αλήθεια είναι πως όταν ήμουν νέος, στη γειτονιά όπου έμενα, έπαιζα ποδόσφαιρο με όλα τα παιδιά. Θυμάμαι ότι άλλαξα ομάδες, και η αδερφή μου Σαμ με …χτυπούσε πολλές φορές στο χέρι, και έλεγε ότι πρέπει να υποστηρίξω την Άρσεναλ. Γενικά, πάντως, είμαι λάτρης των σπορ και αυτό θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι το μεγαλύτερο άθλημα στον κόσμο και η Τσέλσι είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους συλλόγους», δήλωσε ο οδηγός της Mercedes.

Μάλιστα, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της Σερένα Γουίλιαμς. «Έχουμε μιλήσει για αυτό αρκετές φορές, έχουμε μια πολύ στενή σχέση, είναι αθλήτρια και μια εκπληκτική γυναίκα. Με ρώτησε τι νόμιζα και της είπα ότι ήθελα να ασχοληθώ και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη. Όταν άκουσα αυτή την ευκαιρία είπα “ουάου “και προσπάθησα να το εκμεταλλευτώ», είπε ο Χάμιλτον, ο οποίος ήταν στο σχολείο με τον πρώην αμυντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Αγγλίας, Άσλεϊ Γιανγκ.

«Αυτή τη στιγμή, η κύρια εστίασή μου είναι να συνεχίσω στη Formula 1, αλλά μπορεί να εμπλακώ όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, κάτι που είναι εξαιρετικά συναρπαστικό», δήλωσε ο μοναδικός μαύρος οδηγός της Formula 1. Τη Μεγάλη Τετάρτη είχε γίνει γνωστό ότι ο πρωταθλητής είχε επενδύσει 10 εκατομμύρια λίρες στην κοινοπραξία με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο της Λίβερπουλ, Μάρτιν Μπρόουτον, ενώ το ίδιο ποσό πλήρωσε και η Αμερικανίδα τενίστρια.

