Αζοφστάλ εργοστάσιο: Γυναίκες και παιδιά εκλιπαρούν για βοήθεια

Το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει ένα βίντεο από το εσωτερικό του εργοστασίου χαλυβουργίας Αζοφστάλ που τελεί υπό ρωσική πολιορκία στη Μαριούπολη και στο οποίο απεικονίζονται γυναίκες και παιδιά να εκλιπαρούν για βοήθεια και να ζητούν την ασφαλή εκκένωσή τους από την περιοχή. To βίντεο, σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian, έχει τραβηχτεί από τη Μεγάλη Πέμπτη. Στα πλάνα του γυναίκες λένε ότι τουλάχιστον 15 παιδιά ζουν μέσα στις σήραγγες, στα υπόγεια του εργοστασίου, με τις ηλικίες τους να είναι από ολίγων μηνών μέχρι και έφηβοι. Τα παιδιά είναι παγιδευμένα μαζί με τις οικογένειές τους και άλλους πολίτες αλλά και εργάτες του εργοστασίου.

Στο βίντεο φαίνονται αρκετά παιδιά, ενω ένα από αυτά φαίνεται να ζωγραφίζει σε ένα βιβλίο. Ένα αγοράκι λέει πως θέλει απεγνωσμένα να ξαναδεί το φως του ήλιου και να αισθανθεί τον καθαρό αέρα, ζώντας ήδη αρκετές εβδομάδες στα υπόγεια του εργοστασίου Αζοφστάλ. Μια άγνωστη γυναίκα λέει ότι πέρασε 50 ημέρες στα υπόγεια, από τις 25 Φεβρουαρίου, τη δεύτερη ημέρα της εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Άλλοι λένε ότι βρήκαν καταφύγιο στο εργοστάσιο στις αρχές Μαρτίου, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούσαν τα διαμερίσματά τους με πυροβολικό και αεροπορικές επιδρομές.

«Τα τρόφιμα και το νερό έχουν σχεδόν τελειώσει. Όλες οι προμήθειες που φέραμε μαζί μας τελειώνουν. Σύντομα δεν θα έχουμε αρκετό φαγητό ούτε για τα παιδιά», είπε η γυναίκα, με τους ανθρώπους στα όρια της πείνας.

«I want to go home, alive. I want to see the sun»

Ukrainian soldiers have released video from the Azovstal bunkers, where children aged 5–14 have been sheltering for the past two months.#SaveMariupol pic.twitter.com/f8Qmwwmh1r

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) April 23, 2022