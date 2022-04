Πυρηνικά Ρωσία: Τρομάζουν τα σχέδια για τους βαλλιστικούς πυραύλους

Η Ρωσία σχεδιάζει να αναπτύξει την πρώτη στρατιωτική μονάδα που θα είναι εξοπλισμένη με τους βαλλιστικούς πυραύλους Sarmat, ικανούς να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, το αργότερο έως το φθινόπωρο, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τον Ντμίτρι Ρογκόζιν, τον επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos. Η μονάδα αυτή θα εδρεύει στο Ουζούρ, στην περιφέρεια Κρασνογιάρσκ, περίπου 3.000 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, σύμφωνα με το TASS που επικαλείται συνέντευξη του Ρογκόζιν στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya 24 TV. Πόλεμος στην Ουκρανία: Για πρώτη φορά η Ρωσία σχεδιάζει να αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές

Στο μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν εκ νέου τα αεροπορικά πλήγματα και επιχειρούν επίθεση εναντίον του εργοστασίου χάλυβα της Μαριούπολης Azovstal, όπου βρίσκονται οι εναπομείνασες ουκρανικές δυνάμεις στην πόλη, όπως είπε σήμερα ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Ολέξι Αρεστόβιτς. “Ο εχθρός επιχειρεί να καταπνίξει την τελευταία αντίσταση των υπερασπιστών της Μαριούπολης στην περιοχή του Azovstal”, είπε ο Αρεστόβιτς στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Russia test-launched a new nuclear-capable intercontinental ballistic missile on Wednesday, as its invasion of Ukraine continues.

Moscow indicated the test of the long-awaited Sarmat missile was successful. The Pentagon said it wasn't considered a threat https://t.co/B6bXAY7EKT pic.twitter.com/Tk6LhkrwKV

— CBS News (@CBSNews) April 21, 2022