Χάμιλτον – Φόρμουλα 1: Η στιγμή που τον κατσαδιάζει ο Τότο

Μεγάλο σοκ οι κατατακτήριες στη Formula 1 -F1 για τη Mercedes η οποία αποκλείστηκε από το Q3 με τον Lewis Hamilton και τον Toto Wolff να έχουν έναν έντονο διάλογο. Οι βροχερές κατακτήτριες στην Ιμολα για το πρώτο sprint race της χρονιάς ήταν… περιπετειώδεις, με πολλά μονοθέσια να καταλήγουν στις μπαριέρες και σχεδόν και τα 20 να γλιστρούν σε συγκεκριμένες -δύσκολες- στροφές. Μάλιστα τόσο το Q2 όσο και το Q3 έκλεισαν υπό συνθήκες βροχής σχεδόν… άρον άρον. Στο Q2 η βροχή εμφανίστηκε ουσιαστικά μετά τον πρώτο γύρο που έκαναν οι οδηγοί στην πίστα και από κάποιο σημείο και μετά ανάγκασε τους οδηγούς να επιστρέψουν στα γκαράζ, χωρίς να μπορέσουν να κάνουν νέες προσπάθεις για να βελτιώσουν το γύρο τους.

Αλλά και το Q3 έκλεισε υπό συνθήκες κόκκινης σημαίας και ενώ απέμενε περίπου μισό λεπτό για να ολοκληρωθεί, καθώς ο Lando Norris κατέληξε στις μπαριέρες. Να σημειωθεί ότι πριν ο οδηγός της McLaren βγει εκτός, Max Verstappen και Charles Leclerc ετοιμάζονταν για έναν γρήγορο γύρο και το θέαμα αναμενόταν εντυπωσιακό καθώς θα έδιναν μάχη για την pole η οποία εν τέλει κατέληξε στον οδηγό της Red Bull ο οποίος είχε κάνει νωρίτερα τον καλύτερο χρόνο.

Θύμα των κατατακτηρίων φυσικά η Mercedes της οποίας και τα δύο μονοθέσια αποκλείστηκαν από το Q3. Ο Lewis Hamilton στο σημερινό sprint race θα εκκινήσει από την 13η θέση και ο George Russell από την 11η. Και κάπως έτσι τερμάτισε ένα σερί 187 διαδοχικών εμφανίσεων της Mercedes στο Q3. Είναι η πρώτη φορά από το 2012 που και τα δύο αυτοκίνητα της Mercedes μένουν εκτός Q3. «Είναι τρελό!» ακούστηκε να λέει στον μηχανικό του ο Lewis Hamilton σε κάποια στιγμή όταν ρώτησε σε τι κατάσταση βρίσκονται και πόσος χρόνος τους λείπει για να μην αποκλειστούν.

Η Mercedes, η οποία έχει κατακτήσει τα 8 τελευταία συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών στην F1 και μαζί της ο Lewis Hamilton έχει κερδίσει 6 τίτλους, στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 φαίνεται να… υποαποδίδει. Το νέο μονοθέσιο μετά τις μεγάλες αλλαγές στην Formula 1 δεν αποδίδει, με τη γερμανική ομάδα να έρχεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρα προβλήματα και προφανώς καταστάσεις όπου τα νεύρα περισσεύουν.

Not where we want to be, but plenty of opportunity to move forward on this Sprint weekend 👊 pic.twitter.com/0Wq3ZNTLOK

Τα πνεύματα όπως ήταν αντιληπτό ήταν ανεβασμένα με την κάμερα της Formula 1 να πιάνει τον Toto Wolff με τον Lewis Hamilton σε μια… ανεβασμένη συζήτηση. Ο Lewis Hamilton μόλις είχε επιστρέψει στο γκαράζ της Mercedes και βγαίνοντας από το μονοθέσιο πλησίασε τον -πάντα εκρηκτικό και εκφραστικό- Toto Wolff. Ο διάλογος δεν αποκαλύφθηκε αλλά είναι σαφές ότι ο εκνευρισμένος Wolff τα… ψέλνει στον Lewis Hamilton ο οποίος στο τέλος κατεβάζει το κεφάλι του και αποχωρεί.

Ιδιαίτερα εκφραστικός ο Toto Wolff, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει πέρυσι στην κόντρα Hamilton-Verstappen με τις αντιδράσεις του (έσπαγε ακουστικά κλπ.), χθες προφανώς εκνευρισμένος με το τραγικό αποτέλεσμα για τη Mercedes, δεν συγκινήθηκε από την παρουσία καμερών και μπήκε στη διαδικασία να έχει αυτόν τον έντονο διάλογο μπροστά στις κάμερες (σχεδόν ανάμεσά τους υπήρχε φωτογράφος που κατέγραφε τα πάντα).

«Ήταν εσωτερική συζήτηση», είπε ο Lewis Hamilton αμέσως μετά όταν ερωτήθηκε από το Sky Sports. «Δεν θέλω να μοιραστώ όσα ειπώθηκαν», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι υπήρξε ένταση. «Έρχεσαι εδώ με αισιοδοξία – ξέρεις ότι όλοι εργάζονται πολύ σκληρά στο εργοστάσιο – και όταν τα πράγματα απλά δεν βγαίνουν, είναι απογοητευτικό. Σήμερα είχαμε κακή απόδοση ως ομάδα. Υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε να είχαμε κάνει τα οποία δεν κάναμε, αλλά θα δουλέψουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε για να ανέβουμε στον αγώνα Sprint. Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα είναι καλύτερος ο καιρός και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε.

Απλώς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά, αλλά κάθε Σαββατοκύριακο είναι μια προσπάθεια διάσωσης».

Ο Max Verstappen της Red Bull θα ξεκινήσει το Sprint race από την pole με τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Charles Leclerc ακριβώς δίπλα του, στη δεύτερη θέση με τη Ferrari του. Ο τερματισμός στον αγώνα sprint των 21 γύρων (αγώνας ταχύτητας χωρίς pit stops κλπ) θα καθορίσει την αυριανή σειρά εκκίνησης στο Grand Prix της Ιμολα. Επιπλέον, οι 8 πρώτοι στο sprint παίρνουν και αντίστοιχους βαθμούς (από 8 έως 1).

💬 "We’ll work as hard as we can to move up in the Sprint race. It’s going to be a difficult race but who knows, maybe we can move our way forwards."

Heads down, let's keep pushing! 💪 pic.twitter.com/zyCfq3LpAw

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 22, 2022