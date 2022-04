Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένα ματωμένο Πάσχα

Το πιο δύσκολο και επώδυνο Πάσχα ζει φέτος η μαρτυρική Ουκρανία, καθώς η ρωσική εισβολή στη χώρα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ ήδη πόλεις όπως το Μικολάιβ, η Οδησσός αλλά και η Μαριούπολη πληρώνουν και νέο βαρύτατο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές εξαιτίας του πολέμου.

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, ενώ κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σημεία όπου μαίνονται μάχες.

On this Easter Sunday Ecumenical Patriarch Bartholomew called for an immediate end to the war. He called for unblocking humanitarian corridors for the thousands of people surrounded in Mariupol. Civilians, wounded, elderly, women and children. Ph.: Yuriy Syrotyuk pic.twitter.com/p23kRETdTK — Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 24, 2022

Ο Πάβλο Κιριλένκο ανέφερε στο Telegram ότι τα παιδιά, ηλικίας 5 και 14 ετών, σκοτώθηκαν στο Οχερετίνσκ όταν καταστράφηκε το κτίριο στο οποίο ζούσαν.

Το βαρύ τίμημα της Οδησσού

Οι σφοδρότατες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις το τελευταίο εικοσιτετράωρο έναντι του νοτιοανατολικού επίνειου έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 8 ανθρώπους, ενώ μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται κι ένα βρέφος τριών μηνών.

“One of the victims was 3 months old! 1 month old when the [renewed] war started [on Feb. 24]. What has come of the world?! Scumbags! Stinking scumbags!” – President Volodymyr #Zelensky https://t.co/tneartWjhw — KyivPost (@KyivPost) April 24, 2022

Ο πρόεδρος Ζελένσκι καταδίκασε τις επιθέσεις. Σύμφωνα με ενημέρωση των βρετανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών το Σάββατο, οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες κατηγόρησαν επίσης τη Ρωσία ότι σχεδιάζει να επιστρατεύσει ουκρανούς πολίτες από τις κατεχόμενες περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζιας. Αυτό θα αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Οχτώ νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στο Λουχάνσκ

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κυβερνήτη της επαρχίας Σερχίι Γκαϊντάι.

Στο μεταξύ ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, δήλωσε σήμερα ότι ένας 48χρονος άνδρας σκοτώθηκε στη διάρκεια βομβαρδισμών τη νύκτα.

Εξάλλου, σύμφωνα με την τακτική ενημέρωση του υπουρείου Άμυνας της Βρετανίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν απωθήσει αυτή την εβδομάδα πολλές ρωσικές επιθέσεις στη γραμμή επαφής στο Ντονμπάς.

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία κατάφερε να καταλάβει κάποιες περιοχές, η αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων είναι ισχυρή σε όλους τους άξονες.

«Το χαμηλό ρωσικό ηθικό και ο περιορισμένος χρόνος που διαθέτει (ο ρωσικός στρατός) για να ανασυνταχθεί, να επανεξοπλιστεί και να αναδιοργανωθεί πριν τις επιθέσεις πιθανόν να περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του στις μάχες», εκτίμησε το βρετανικό υπουργείο.

Here's my q to @ZelenskyyUa at tube presser: what's your message to the brave Russians who oppose the war, the kids get beaten up by Moscow police, the man who took War & Peace to Red Square, to @navalny? Zelenskiy thanks them for their stand.

For more listen to Taking On Putin https://t.co/WMUHN7DEDv — John Sweeney (@johnsweeneyroar) April 24, 2022

Επίθεση με βαρύ οπλισμό κατά της Ζαπορίζια – Αρκετοί τραυματίες

Οι Ρώσοι κατακτητές συνεχίζουν να βομβαρδίζουν την περιφέρεια της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των Αμυντικών Δυνάμεων της Περιφέρειας Ρουσλάν Τκατσούκ.

Ο ίδιο ανέφερε ότι ενεργές μάχες διεξάγονται στην περιοχή της πόλης Γκουλιάιπολε και υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Όπως ανακοινώθηκε, οι Ρώσοι πλήττουν την περιοχή με τη βοήθεια ενός αεροσκάφους Su-24, ενός άρματος μάχης, ενός συστήματος πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων Grad, όλμων 120 χιλιοστών και βαρέων πυροβόλων.

Τουλάχιστον ένας νεκρός από τους ολονύκτιους βομβαρδισμούς στο Ντνίπρο

Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τον βομβαρδισμό ουκρανικών πόλεων ακόμη καιτο βράδυ της Ανάστασης, με το Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, να γίνεται και αυτό στόχος, με τουλάχιστον έναν νεκρό.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, δήλωσε ότι ένας 48χρονος άνδρας σκοτώθηκε στη διάρκεια βομβαρδισμών τη νύχτα.

Ανάσταση στο Κίεβο – Σε απευθείας μετάδοση

Το πρωί της Κυριακής αποφάσισε να κάνει την Ανάσταση η ουκρανική εκκλησία λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας και των αλλεπάλληλων βομβαρδισμών στις περισσότερες μεγάλες ουκρανικές πόλεις.

Δείτε απ’ ευθείας τη μετάδοση της αναστάσιμης λειτουργίας από την ουκρανική τηλεόραση.

Ουκρανία: Το Κίεβο ζητεί μεγάλη ποσότητα εξοπλισμού για τα πυρηνικά εργοστάσια

Η Ουκρανία ζήτησε από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να μεριμνήσει για να εξασφαλιστεί η κάλυψη του «μεγάλου καταλόγου του εξοπλισμού» τον οποίο έχει ανάγκη για τα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας, εν μέσω της εισβολής της Ρωσίας, ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι χθες Σάββατο. Ανάμεσα στα είδη που ζήτησε το Κίεβο είναι μετρητές ραδιενέργειας, προστατευτικός εξοπλισμός, εργαλεία πληροφορικής, γεννήτριες ντίζελ και άλλα συστήματα εξασφάλισης της παροχής ενέργειας, εξήγησε.

«Θα συντονίσουμε την παράδοση της βοήθειας που θα προσφέρουν ο ΔΟΑΕ και τα κράτη μέλη του» και μέρος του εξοπλισμού που ζητήθηκε «θα παραδοθεί απευθείας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας», συνέχισε ο κ. Γκρόσι. «Οι ανάγκες είναι μεγάλες και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τη σημαντική υποστήριξη που τα κράτη μέλη μας έκαναν ήδη σαφές ότι θα διαθέσουν». Στην Ουκρανία είναι ενεργοί 15 πυρηνικοί αντιδραστήρες σε τέσσερις εγκαταστάσεις, εκ των οποίων 7 είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι δύο στο εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός.

Ο κ. Γκρόσι διευκρίνισε ότι ο ΔΟΑΕ δεν λαμβάνει ακόμη απευθείας δεδομένα από τα συστήματά του που είναι εγκατεστημένα στο κατεστραμμένο εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ. Ο γενικός διευθυντής και ειδικοί του ΔΟΑΕ θα επισκεφθούν τον σταθμό, που κατέλαβαν τα ρωσικά στρατεύματα πρακτικά αμέσως μετά την εισβολή την 24η Φεβρουαρίου, προτού αποχωρήσουν την 31η Μαρτίου. Ο κ. Γκρόσι έχει υποσχεθεί ότι κατά τα τη διάρκεια της επίσκεψης θα παραδοθούν εξοπλισμός μέτρησης του επιπέδου της ραδιενέργειας και μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους στο Τσερνόμπιλ.

Ο ουκρανικός στρατός λέει ότι χτύπησε 17 εναέριους στόχους το Σάββατο

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι έπληξε 17 αεροπορικούς στόχους το Σάββατο, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας στο Telegram. Στους στόχους περιλαμβάνονταν τρία ρωσικά αεροσκάφη, πέντε πύραυλοι κρουζ και εννέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι της Πολεμικής Αεροπορίας και των Χερσαίων Δυνάμεων έπληξαν εννέα επιχειρησιακά-τακτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τρία αεροσκάφη και πέντε πυραύλους κρουζ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ. Νωρίτερα το Σάββατο, το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε στο Telegram ότι στις 22:00 τοπική ώρα, στρατιώτες στην περιοχή της Οδησσού κατέρριψαν δύο ρωσικούς πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικό πλοίο που κατευθυνόταν προς το Νότιο Λιμάνι.