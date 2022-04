Πούτιν – Πάσχα: Στην εκκλησία, με μια κόκκινη λαμπάδα

“Κατά τις ημέρες των εορτασμών του Πάσχα, οι καρδιές των πιστών γεμίζουν με ιδιαίτερη χαρά, ειλικρινή αγάπη για τους πλησίον τους, επιθυμία να κάνουν καλές πράξεις” είπε μεταξύ άλλων

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν που συνεχάρη τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και όλους τους Ρώσους που γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού το Πάσχα, αναφέρει η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.

«Αυτή η μεγάλη γιορτή ενώνει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, όλους τους πολίτες της Ρωσίας που γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού, γύρω από υψηλά ηθικά ιδανικά και αξίες, ξυπνά στους ανθρώπους τα πιο φωτεινά συναισθήματα, πίστη στον θρίαμβο της ζωής, της καλοσύνης και της δικαιοσύνης», αναφέρει το συγχαρητήριο μήνυμα. Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους σημείωσε το δημιουργικό έργο της Ρωσικής Εκκλησίας και άλλων χριστιανικών δογμάτων για τη διατήρηση των πλουσιότερων ιστορικών, πολιτιστικών και πνευματικών παραδόσεων της Ρωσίας, την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και την ανατροφή των παιδιών.

Putin is celebrating Orthodox Easter alongside the mayor of Moscow, Sergei Sobyanin, who he normally does this with instead of the actual family he doesn’t acknowledge in public pic.twitter.com/S0lwXwboex

— max seddon (@maxseddon) April 23, 2022