Σαγκάη λοκντάουν: Νέες φρικαλεότητες, υψώνουν φράχτες σε κτίρια με κρούσματα

Νέα σκληρά μέτρα παίρνει η Σανγκάη για να περιορίσει την εξάπλωση του κορωνοϊού, προκαλώντας τις αντιδράσεις των κατοίκων. Σε ένα νέο βήμα για το lockdown της Σανγκάης, οι Αρχές στήνουν φράχτες έξω από τις εξώπορτες κτιρίων στα οποία έχουν εντοπιστεί κρούσματα Covid-19. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εμφανιστεί πολλές φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν ανθρώπους που φορούν ολόσωμες προστατευτικές στολές να στήνουν πράσινους φράχτες στις πόρτες των κτιρίων, ή, σε κάποιες περιπτώσεις, να βάζουν μεταλλικά περιφράγματα στις εισόδους. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ διεθνών ΜΜΕ και πρακτορείων, μεταξύ των οποίων το Reuters και ο Guardian, οι φράχτες τοποθετούνται γύρω από συγκροτήματα που έχουν χαρακτηριστεί «σφραγισμένες περιοχές», σε κτίρια όπου τουλάχιστον ένα άτομο βρέθηκε θετικό στον κορωνοϊο. Ακόμα, έχουν κυκλοφορήσει εικόνες που δείχνουν τις Αρχές να «μπλοκάρουν» ολόκληρους δρόμους με ψηλούς φράχτες.

Shanghai recinta gli ingressi degli edifici dove vivono persone positive al Covid, sui social esplode al protesta https://t.co/0li9TPhIim — laNuovaVeneziaMestre (@nuova_venezia) April 24, 2022

Μας περιφράσσουν «σαν ζώα», λένε οι κάτοικοι της Σανγκάης

«Δεν είναι κίνδυνος πυρκαγιάς;» είπε ένας χρήστης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo. «Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια προς τα δικαιώματα των ανθρώπων μέσα, η χρήση μεταλλικών φραγμάτων για να τους περικλείουν σαν οικόσιτα ζώα», είπε ένας άλλος. Στην ανατολική συνοικία Pudong της Σαγνκάης, κάτοικοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκαν φωτογραφίες εργαζομένων με λευκές στολές που εγκαθιστούν πράσινους φράχτες ύψους σχεδόν δύο μέτρων έξω από κτίρια για να εμποδίσουν τους κατοίκους να βγουν. Ένα βίντεο δείχνει τους κατοίκους να φωνάζουν από τα μπαλκόνια στους εργάτες που προσπαθούσαν να στήσουν φράχτη πριν υποχωρήσουν και τον αφαιρέσουν. Άλλα βίντεο καταγράφει οργισμένους ανθρώπους να γκρεμίζουν φράχτες.

China's zero Covid policy is turning to a final solution in Shanghai: people are fully fenced thus way in their buildings as long as there's a positive case. A strategy to suffocate the virus becomes a scheme of house imprisonment, and letting people die. @StevenCNN @amyyqin pic.twitter.com/aiI550MkRo — Rudolph Tang 唐若甫 (@klassikom) April 24, 2022

Οι Αρχές είπαν ότι τα εμπόδια θα πρέπει να αφήνουν αρκετό χώρο για τη διεξαγωγή τεστ Covid-19 και ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να «προσέχουν για τη δική τους ασφάλεια» κατά την εγκατάσταση των περιφραγμάτων. «Θα φοβηθεί ο ιός αυτούς τους φράχτες, ας περιμένουμε να δούμε», είπε ένας κάτοικος της Σανγκάης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας επιχειρηματίας στην πόλη έβαλε ετικέτα σε μια φωτογραφία των φραχτών: «Πού είμαι; Τι χρονιά είναι? Έχω ταξιδέψει στον χρόνο;». Η κυβέρνηση της Σανγκάης δεν απάντησε σε αίτημα διεθνών ΜΜΕ για σχολιασμό.

«Σκληρή καραντίνα» σε περιοχές της Σανγκάης

Δεν έχει γίνει σαφής η ακριβής κατάσταση που οδήγησε τις Αρχές να καταφύγουν σε αυτό το μέτρο, στην περίφραξη των κτιρίων, αλλά μια ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο ανέφερε πως θα επιβληθεί «σκληρή καραντίνα» σε συγκεκριμένες περιοχές της Σανγκάης. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την αυθεντικότητα της ανακοίνωσης αυτής ή όλων των εικόνων, αλλά αναφέρει ότι πράγματι υπάρχουν πράσινες περιφράξεις σε έναν δρόμο στην κεντρική Σαγκάη. Αυτή την εβδομάδα, επίσης, το Reuters είδε επίσης αστυνομικούς με στολές hazmat να περιπολούν στους δρόμους της Σαγκάης, να στήνουν οδοφράγματα και να ζητούν από τους πεζούς να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Νωρίτερα, η Σανγκάη προχώρησε σε ένα ακόμα ακραίο μέτρο, μετακινώντας από τη μία περιοχή στην άλλη πολίτες που βγήκαν αρνητικοί σε τεστ κορωνοϊού.

While some Shanghai households have already endured weeks of isolation, a new word was added to their epidemic vocabulary today: 'hard isolation' or 'strong quarantine' yìng gélí 硬隔离. Fences were put up outside of some Pudong residential buildings: https://t.co/cYQV0qhCqb pic.twitter.com/f5vEGyUbce — What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) April 23, 2022

Νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων στη Σανγκάη, παρά το σκληρό lockdown

Όσο η πόλη παίρνει αυτά τα σκληρά μέτρα, ωστόσο, αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών λόγω Covid-19. Ο απολογισμός του τρέχοντος ξεσπάσματος της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στη Σαγκάη έφθασε σήμερα τους 87 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 παρά το lockdown, ενώ η πόλη του Πεκίνου κλήθηκε να «δράσει χωρίς καθυστέρηση» εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στην κινεζική πρωτεύουσα.

Σανγκάη: Στους 39 οι νεκροί λόγω Covid-19 το τελευταίο 24ωρο

Η Κίνα, αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με τη χειρότερη έξαρση της επιδημίας από την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης πριν από δύο χρόνια και πλέον, έθεσε υπό αυστηρό περιορισμό από τις αρχές Απριλίου σχεδόν το σύνολο των 25 εκατομμυρίων της οικονομικής πρωτεύουσάς της, της Σαγκάης, εστίας της μόλυνσης. Η μητρόπολη ανακοίνωσε σήμερα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 39 ασθενείς εξαιτίας της COVID-19, αριθμό άνευ προηγουμένου.

Images of workers clad in white hazmat suits sealing entrances of housing blocks and even closing off entire streets with roughly 2m-tall green fencing went viral on social media on Saturday, prompting questions and complaints from residents.https://t.co/UGwRJnZ1hL — @alecolarizi (@AleColarizi) April 24, 2022

Από την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, ο οποίος αρχικά ταυτοποιήθηκε στην κεντρική Κίνα στα τέλη του 2019, το Πεκίνο έχει καταφέρει –τουλάχιστον κατά τα επίσημα δεδομένα– να κρατήσει τον απολογισμό των θυμάτων κάτω από τους 5.000 νεκρούς και τον αριθμό των μολύνσεων γύρω στις 200.000 συνολικά. Οι αριθμοί αυτοί, θεαματικά κατώτεροι από αυτούς που ανακοινώνονται σε διεθνές επίπεδο, θεωρούνται γενικά πολύ υποτιμημένοι.

Significant amount of fence building yesterday in Shanghai. Here is the reaction at one building in the FFC area. Apparently they did pause the fence building. It reminds us that you sometimes need to make a lot of noise if you want to get your way in China. pic.twitter.com/56oJW1WX8j — Adam Sobieski (@KhanSubikai) April 24, 2022

https://t.co/1VPiBY9l8g

Angry Shanghai citizens have torn down a fence to prevent them from leaving the building. After 3 hours this tweet already had over 600 likes.#ShanghaiLockdown #shanghai2022 — Shanghai Lockdown 2022 (@2022_Lockdown) April 23, 2022

angry residents including a female foreigner are yelling at pandemic control white guards setting up fences at The Summit (汇贤居), an upscale apartment compound (unit price: upwards of US$ 3M) on Wulumuqi Road in the former French Concession of #Shanghai

pic.twitter.com/Mj7OOBKOPB — the stranger (@thestranger515) April 24, 2022

Residents being physically sealed inside buildings in my compound. This is outrageously irresponsible and completely unnecessary. #rapeofshanghai #上海强奸 pic.twitter.com/TmeA4hb0ru — Cameron Wilson 韦侃仑 (@CameronWEF) April 23, 2022

China’s Wuhan #CCP Virus COVID-19 Lockdown

White guards are busy erecting metallic fences around communities in #Shanghai even at night. The residents will be #surprised when they wake up the next morning they’ve suddenly become #prisoners overnight

pic.twitter.com/fggNXrVvdq — the stranger (@thestranger515) April 24, 2022

Η μετάλλαξη Όμικρον πλήττει τη Σανγκάη

Όμως το ξέσπασμα που αποδίδεται στην παραλλαγή Όμικρον συνεχίζει να πλήττει τη Σαγκάη, που παραμένουν υπό αυστηρό περιορισμό επ’ αόριστον, υπό συνθήκες σε ορισμένες περιπτώσεις σπαρτιάτικες. Το πρόβλημα επιδεινώνει το γεγονός ότι τα ποσοστά ανοσοποίησης είναι συγκριτικά χαμηλά, ειδικά μεταξύ των πιο ηλικιωμένων. Οι 39 άνθρωποι που απεβίωσαν ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα, ιδίως υπέρταση, διευκρίνισαν οι υγειονομικές Αρχές.

The fence building in Shanghai has accelerated pic.twitter.com/TAZRooN1lz — Adam Sobieski (@KhanSubikai) April 24, 2022

Αυξάνονται τα κρούσματα στη Σανγκάη, παρά το lockdown

Παρά το lockdown, καταγράφηκαν επίσης σχεδόν 22.000 κρούσματα του SARS-CoV-2 το προηγούμενο 24ωρο (με συμπτώματα και ασυμπτωματικά). Συνολικά, από τις αρχές Μαρτίου, στο μεγαλύτερο κινεζικό αστικό κέντρο έχουν επιβεβαιωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο μολύνσεις. Χίλια χιλιόμετρα μακριά, η πρωτεύουσα Πεκίνο ανακοίνωσε παράλληλα ότι επιβεβαιώθηκαν 22 κρούσματα και προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει στην ανάληψη «επείγουσας» δράσης για να ανακόψει την εξάπλωση του ιού. «Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, όλη η πόλη πρέπει να αναλάβει δράση χωρίς καθυστέρηση», τόνισε η Πανγκ Σινγκχούο, αξιωματούχος της υπηρεσίας υγείας της πρωτεύουσας, τονίζοντας πως πιθανόν ο SARS-CoV-2 εξαπλωνόταν με «αόρατο τρόπο» τις τελευταίες ημέρες.