Φιδονήσι Ρωσία: Νεκροί οι Ουκρανοί που ύψωσαν την ουκρανική σημαία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος έπληξε στη διάρκεια της νύχτας το ουκρανικό Φιδονήσι στη Μαύρη Θάλασσα, λίγο μετά την ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού ότι η ουκρανική σημαία υψώθηκε ξανά στο νησί. O Αντρίι Γέρμακ, ο επιτελάρχης του ουκρανού προέδρου, ανήρτησε σήμερα ένα βίντεο στο Telegram που δείχνει τρεις στρατιώτες να υψώνουν μια μεγάλη ουκρανική σημαία στο νησί από το οποίο οι ρωσικές δυνάμεις αποσύρθηκαν στις 30 Ιουνίου αφού δέχτηκαν σφοδρή επίθεση πυροβολικού και πυραύλων από τις ουκρανικές δυνάμεις. Κατά την καθημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ο εκπρόσωπός του, αντιστράτηγος Ίγκορ Κονασένκοφ, δήλωσε ότι τμήμα της ουκρανικής διμοιρίας στο νησί «εξουδετερώθηκε».

The Armed Forces of Ukraine set a flag on Zmiinyi (Snake) island, – 📹 Harut Papoyan.🇺🇦 #SlavaUkraini #UkraineWillWin pic.twitter.com/54M8KyQrgU

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 7, 2022