Παραίτηση Μπόρις Τζόνσον: «Να αποχωρήσει άμεσα», λένε Συντηρητικοί

«Η πρόταση του πρωθυπουργού να παραμείνει στη θέση του -για διάστημα άνω των τριών μηνών – έχοντας χάσει την υποστήριξη του υπουργικού συμβουλίου, της κυβέρνησής του και του κοινοβουλευτικού του κόμματος δεν είναι συνετή και πιθανών θα είναι μη βιώσιμη» τόνισε. Ο Τζον Μέιτζορ, που διαδέχθηκε στην πρωθυπουργία τη Μάργκαρετ Θάτσερ, υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός έχει την ευθύνη για αποφάσεις που θα επηρεάζουν όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σημειώνει ότι το νέο υπουργικό συμβούλιο δεν θα μπορέσει να τον συγκρατήσει, όπως ούτε το προηγούμενο μπόρεσε. Σε αυτό το πλαίσιο, προτάσσει την ανάγκη αποχώρησής του από την Ντάουνινγκ Στριτ, και είτε την αντικατάστασή του από τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Ντόμινικ Ράαμπ είτε την αλλαγή των κανόνων, ώστε μόνον οι βουλευτές να μπορούν να εκλέγουν τον αρχηγό του κόμματος, κάτι που όμως προϋποθέτει αλλαγή του κανονισμού.

Την ίδια ώρα, αρκετοί βουλευτές των Συντηρητικών εξέφρασαν την οργή τους για το ύφος που επέλεξε ο Μπόρις Τζόνσον να απευθύνει το διάγγελμά του. Βρετανοί δημοσιογράφοι αναφέρουν φράσεις βουλευτών που μόνο κολακευτικές δεν είναι για τον απελθόντα πρωθυπουργό. Κάποιοι του καταλογίζουν έλλειψη κάθε ταπεινότητας, ενώ επικρίνουν και τις αιχμές κατά του κόμματός του. Ως εκ τούτου, θεωρούν ότι η «ανταρσία» των τελευταίων ημερών ήταν σωστή. Άλλος βουλευτής δεν δίστασε να τον αποκαλέσει «γελοίο» και να τον κατηγορήσει ότι δεν υπήρξε καμία αυτοκριτική, ενώ δεν λείπουν και αυτοί που θεωρούν ότι ο Τζόνσον δεν διαθέτει ίχνος αγάπης ή πίστης προς το Συντηρητικό κόμμα.

A lot of Tory MPs riled after that Johnson resignation speech:

– “Revolting No humility, shots fired at the parliamentary party, just sums up we were right.”

– “Ridiculous. No self reflection at all.”

– “An absence of any affection for, or loyalty to, the Conservative party.”

— Aubrey Allegretti (@breeallegretti) July 7, 2022