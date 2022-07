Παραίτηση Τζόνσον: Υπέκυψε στις πιέσεις ο πρωθυπουργός

Στις 2.30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας θα γίνει το διάγγελμα στο οποίο ο Μπόρις Τζόνσον θα ανακοινώσει την παραίτησή του, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ. Μάλιστα, οι καταιγιστικές εξελίξεις, υποχρέωσαν και την υπουργό Άμυνας Λιζ Τρας να πάρει τον δρόμο της επιστροφής από την Ινδονησία που βρισκόταν για τη G20. O Μπόρις Τζόνσον αποφάσισε να παραιτηθεί από την αρχηγία του κόμματός του μετά το μπαράζ παραιτήσεων περίπου 60 στελεχών της κυβέρνησης των Συντηρητικών στη Μεγάλη Βρετανία.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης του BBC, Κρις Μέισον, τελικά ο Βρετανός πρωθυπουργός θα παραιτηθεί εντός της ημέρας. Σύμφωνα με τη Daily Mail πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ είπε ότι ο Τζόνσον μίλησε με τον πρόεδρο της Επιτροπής των Συντηρητικών, την λεγόμενη «Επιτροπή 1922» η οποία είναι υπεύθυνη για τα εσωκομματικά, Σερ Γκράχαμ Μπρέιντι και συμφώνησε να παραιτηθεί, με έναν νέο ηγέτη των Τόρις να έχει οριστεί μέχρι τη διάσκεψη του κόμματος τον Οκτώβριο.

NEW Boris Johnson will resign as Conservative Party leader today — Chris Mason (@ChrisMasonBBC) July 7, 2022

Περίπου 60 μέλη της κυβέρνησης έχουν παραιτηθεί

Ωστόσο, δεν είναι καθόλου σαφές ότι η παραμονή του κ. Τζόνσον μέχρι τον Οκτώβριο – περισσότερο από δύο μήνες – θα είναι αποδεκτή από τους βουλευτές των Τόρις. Περίπου 60 μέλη της κυβέρνησης έχουν παραιτηθεί και θα υπάρξουν ερωτήματα σχετικά με το αν μπορούν απλώς να επαναδιοριστούν, ή ακόμη και να συμφωνήσουν σε αυτό. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει μετά την παραίτηση περίπου του ενός τρίτου του συνόλου των βουλευτών που κατείχαν μη υπουργικές θέσεις στην αρχή της εβδομάδας. Την ίδια ώρα και το βρετανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Sky News μετέδωσε ότι εντός της ημέρας επίκειται η παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον.

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC — Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 7, 2022

Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε την ήττα του μισή ώρα μετά από μια παρέμβαση του Nadhim Zahawi, ο οποίος διορίστηκε μόλις την Τρίτη το βράδυ μετά την αποχώρηση του υπουργού Οικονομικών Rishi Sunak, λέγοντας στον Τζόνσον ότι η κατάστασή του «δεν είναι βιώσιμη». «Αυτό δεν είναι βιώσιμο και τα πράγματα απλώς θα χειροτερέψουν: για εσάς, για το Συντηρητικό Κόμμα και κυρίως για όλη τη χώρα», έγραψε στο Twitter. «Πρέπει να κάνετε το σωστό και να φύγετε τώρα».

A number of us have an obligation to keep this country safe,no matter who is PM. The Party has a mechanism to change leaders and that is the mechanism which I advise colleagues to use. In the meantime,the public would not forgive us if we left these Offices of State empty. — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 7, 2022

Νέες παραιτήσεις το πρωί της Πέμπτης

Ο Ρίτσαρντ Γκράχαμ, βουλευτής των Συντηρητικών στο Γκλόστερ, παραιτήθηκε από τη θέση του εμπορικού απεσταλμένου σε διάφορα κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας μετά από 10 χρόνια στη θέση αυτή, δηλώνοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας για εκείνον να έχει «πλήρη εμπιστοσύνη στην ηγεσία και την ακεραιότητα της κυβέρνησης» που εκπροσωπεί. Λίγο νωρίτερα, η υπουργός Παιδείας Μισέλ Ντόνελαν και η υπουργός Περιβάλλοντος Ρεμπέκα Πόου προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο παραιτήσεων (59, πλέον, στο σύνολο), με την Ντόνελαν να δηλώνει από την πλευρά της πως παραιτείται σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών αφότου διορίστηκε, επειδή αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να εξαναγκασθεί ο πρωθυπουργός Τζόνσον να πράξει το ίδιο.

«Δεν βλέπω να μπορείτε να συνεχίσετε με κανένα τρόπο, αλλά χωρίς έναν επίσημο μηχανισμό για να σας απαλλάξουμε από τα καθήκοντά σας, φαίνεται πως ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό δυνατό είναι να σας υποχρεώσουμε αυτοί που παραμένουμε στο υπουργικό συμβούλιο», έγραψε η Ντόνελαν στην επιστολή παραίτησής της λέγοντας πως «ικέτευσε» τον Τζόνσον χθες, Τετάρτη, να παραιτηθεί. «Μας φέρατε σε μια αφόρητη κατάσταση … ως κάποια που βάζει πάνω απ’ όλα την ακεραιότητα, δεν έχω άλλη επιλογή».

Απομονωμένος

Στο μεταξύ, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας δήλωσε πως έχει υποχρέωση να κρατήσει τη χώρα ασφαλή και δεν μπορεί να αφήσει «άδεια τα γραφεία του κράτους», όμως κάλεσε τους συναδέλφους του στο κόμμα να εξαναγκάσουν τον Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί από την κυβέρνηση. «Το κόμμα έχει ένα μηχανισμό για να αλλάζει ηγέτες και αυτός είναι ο μηχανισμός που συμβουλεύω τους συναδέλφους να χρησιμοποιήσουν», έγραψε ο Γουάλας σε μήνυμά του στο Twitter. Μετά την παραίτηση εννέα υπουργών τις δύο τελευταίες ώρες, ο Τζόνσον, απομονωμένος και ανήμπορος, αναμένεται να δεχθεί το αναπόφευκτο και να ανακοινώσει αργότερα σήμερα ότι παραιτείται, ανέφεραν δημοσιεύματα του Τύπου.

ITV: Μίλησε με την Ελισάβετ ο Τζόνσον

Σύμφωνα με την Ανούσκα Αστάνα, υποδιευθύντρια του τμήματος πολιτικού ρεπορτάζ του ITV, ο Μπόρις Τζόνσον μίλησε με τη βασίλισσα Ελισάβετ ενόψει της επικείμενης ανακοίνωσης της παραίτησής του. Νωρίτερα, το Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να σχολιάσει αν η βασίλισσα Ελισάβετ είχε οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Μπόρις Τζόνσον σήμερα το πρωί, προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόθεσή του να παραιτηθεί. Η βασίλισσα βρίσκεται στο Κάστρο του Ουίνδσορ και η εγκύκλιος της Αυλής κατέγραψε ότι είχε την εβδομαδιαία ακρόασή της μέσω τηλεφώνου με τον Τζόνσον χθες βράδυ.

Εργατικοί: «Καλά νέα για τη χώρα»

Πρόκειται για “καλά νέα για τη χώρα”, αντέδρασε στην είδηση ότι αναμένεται η παραίτηση του Τζόνσον εντός της ημέρας ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Κόμματος των Εργατικών Κιρ Στάρμερ. “Δεν χρειαζόμαστε μια αλλαγή στην αρχηγία των Τόρις. Χρειαζόμαστε μια πραγματική αλλαγή κυβέρνησης”, σημείωσε ωστόσο ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βρετανία.