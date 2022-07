Πριγκίπισσα της Ιορδανίας – αρραβώνας: Ο ελληνικής καταγωγής γαμπρός

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της πρωτότοκης κόρης του βασιλιά Αμπντάλα και της βασίλισσας Ράνια, Ιμάν με τον ελληνικής καταγωγής Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης. Σύμφωνα με το περιοδικό Hello ο Θερμιώτης είναι ηλικίας 28 ετών, γεννήθηκε το 1994 στο Καράκας την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, με την οικογένειά του να είναι μέλος της ελληνικής παροικίας στη χώρα. Ο Θερμιώτης είναι managing partner σε fund επενδυτικών κεφαλαίων με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Η ανακοίνωση του αρραβώνα της πριγκίπισσας Ιμάν συνοδεύτηκε από την δημοσίευση της φωτογραφίας του ζευγαριού στους επίσημους λογαριασμούς της βασιλικής οικογένειας της Ιορδανίας στα social media. Τη φωτογραφία της Ιμάν και του Τζαμίλ αναδημοσίευσε και η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας γράφοντας στη λεζάντα: «Συγχαρητήρια αγαπημένη μου Ιμάν. Το χαμόγελό σου ήταν πάντα ένα δώρο αγάπης το οποίο απολαμβάνω από τη στιγμή που γεννήθηκες. Εύχομαι σε σένα και τον Τζαμίλ μια ζωή γεμάτη αγάπη και γέλια». Ο αρραβώνας έγινε ενώπιον του βασιλιά Αμπντουλά και της βασίλισσας Ράνιας καθώς και των αδερφών της πριγκίπισσας, του Αλ Χουσέιν μπιν Αμπντάλα ΙΙ, του Χασέμ μπιν Αμπντάλα ΙΙ και της Σάλμα μπιν Αμπντάλα ΙΙ, αλλά και συγγενών του 28χρονου Τζαμίλ.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce the engagement of Her Royal Highness Princess Iman bint Abdullah II to Mr. Jameel Alexander Thermiotis, and extends its sincere congratulations on this occasion

