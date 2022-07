Τζέιμς Κάαν πέθανε: “Έφυγε” από τη ζωή ο θρυλικός ηθοποιός

Την τελευταία του πνοή άφησε ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ, Τζέιμς Κάαν, σε ηλικία 82 ετών. Γνωστός κυρίως από τους ρόλους του στον «Νονό» και το «Misery», με την Κάθι Μπέιτς, ο Κάαν υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του αμερικανικού σινεμά. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του ηθοποιού στα social media, η οικογένειά του.

Γεννημένος στην εργατική συνοικία του Μπρονξ της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ στις 26 Μαρτίου του 1940, ο Τζέιμς ήταν παιδί δύο Εβραίων μεταναστών από τη Γερμανία. Η οικογένεια του έμπορου κρέατος Arthur Caan και της Sophie Falkenstain-Caan απέκτησε τρία παιδιά. Ο Τζέιμς μεγάλωσε στο Κουίνς και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν. Στη συνέχεια γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Χόφστρα, έχοντας εκεί συμφοιτητές το σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα και την ηθοποιό και τραγουδίστρια Lainie Kazan, αλλά δεν θέλησε να αποφοιτήσει, καθώς στράφηκε από νωρίς στην υποκριτική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Hofstra πέρασε από συνέντευξη, κρίθηκε κατάλληλος και έγινε δεκτός στη Σχολή Θεάτρου «Neighborhood Playhouse» της Νέας Υόρκης.

Εκτός από τον θρυλικό «Νονό» μέσα από τη συμμετοχή του στον οποίο έγινε διεθνώς γνωστός, έπαιξε επίσης σε δεκάδες ταινίες, διαφορετικού ύφους και και στυλ, βάζοντας το ιδιαίτερο προσωπικό ερμηνευτικό του στίγμα. Ανάμεσά τους και οι «Δε θα γυρίσω το βράδυ» (1969), «Ο Τζογαδόρος» (1974), «Ρόλερμολ» (1974), «Αριστοκρατία του Εγκλήματος» (1975), «Ελεύθερος Καβαλάρης» (1979), «Η Λεωφόρος της Βίας» (1981), «Η ζωή είναι ένα Μπολερό» (1981), «Φίλα με και αντίο» (1984), «Πέτρινοι Κήποι» (1987), «Alien nation» (1988), «Dick Trasy» (1990), «For the boys» (1991), «Διακοπές στο Λας Βέγκας» (1992), «Ένοχο Παρελθόν» (1998), «Παντρεμένος με τη μαφία» (1999), «Σε επικίνδυνη τροχιά« (2000), «Η πόλη των Φαντασμάτων» (2002), «Dogville» (2003), «To σχέδιο Χένρι» (2010) και «Μαθήματα Ζωής» (2011)

Για την ερμηνεία του στο ρόλο του ευέξαπτου Σόνι Κορλεόνε στην ταινία «Ο Νονός» ο Κάαν βραβεύθηκε από την Ακαδημία Κινηματογράφου ως καλύτερος υποστηρικτικός ηθοποιός και έλαβε επίσης έναν «Χρυσό Σκούφο». Για την έως τότε προσφορά στον Κινηματογράφο ο Κάαν εισήλθε το 1978 στη «Λεωφόρο Διασημοτήτων» του Χόλιγουντ, ενώ απέκτησε το δικό του «Αστέρι» στο νούμερο 6648 της Λεωφόρου του Χόλιγουντ. Ο Κάαν έκανε τέσσερις γάμους οι οποίοι κατέληξαν σε ισάριθμα διαζύγιο και απέκτησε πέντε παιδιά, μεταξύ των οποίων είναι ο ηθοποιός Σκοτ Κάαν, πρωταγωνιστής της σειράς Χαβάη 5-0.

BREAKING: James Caan Has Passed Away

Rest in Power to an Absolute Giant of Cinema. pic.twitter.com/ykHkHdV8xq

— Cinema Tweets (@CinemaTweets1) July 7, 2022