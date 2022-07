Μαρία Αντωνά αντίδραση: Τι απαντά η σύντροφος του Άρη για το viral πλάνο

Τη δική της εξήγηση για το «παγωμένο» βλέμμα την ώρα που άκουσε το όνομα του φετινού νικητή του Survivor έδωσε η Μαρία Αντωνά. Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής «Ποιος είναι πρωινιάτικα», στην οποία συμμετέχει η Μαρία Αντωνά η Μπέττυ Μαγγίρα σχολίασε την κούπα που είχε μαζί της. «Έφερα την κούπα, Μπέττυ μου», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά, πίνοντας τον καφέ της στην κούπα που της έφερε ο Άρης Σοϊλέδης από τον Άγιο Δομίνικο. Η Μαρία Αντωνά στη συνέχεια μίλησε για τον σύντροφό της Άρη Σοϊλέδη: «Είμαι πολύ χαρούμενη που είδα τον άνθρωπό μου. Τον καμάρωσα χθες, είναι ένα παιδί που ξεπέρασε τον εαυτό του. Δεν μπορώ να σου περιγράψω την περηφάνια που έχω γι’ αυτόν τον άνθρωπο, για το πώς στάθηκε, για το πώς αγωνίστηκε. Έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο».

Όσον αφορά την επική της αντίδραση στο άκουσμα του νικητή, η Μαρία Αντωνά είπε: «Εγώ παίζει να στεναχωρήθηκα περισσότερο από τον Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κοντινό πλάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο!». Σε άλλο σημείο ανέφερε πόσο πολύ στεναχωρήθηκε για όλα όσα ακούστηκαν για τον αγαπημένο της. «Στεναχωρήθηκα γιατί άκουσα πράγματα και ήταν πολύ άδικο για τον Άρη και είχε μια μικρή σκοπιμότητα. Εννοείται ότι θα υποστηρίξεις τον άνθρωπο που αγαπάς, αλλά όχι προσπαθώντας να αποδομήσεις έναν άλλον άνθρωπο που βγαίνοντας έξω έχει τη ζωή του, τα όνειρά του και τους ανθρώπους του», είπε η Μαρία Αντωνά.

Ο Άρης Σοϊλέδης έφτασε τόσο κοντά στο να είναι ο νικητής του φετινού Survivor ωστόσο δεν τα κατάφερε καθώς πρώτος τερμάτισε ο Στάθης Σχίζας.

Ο ποδοσφαιριστής στο άκουσμα του αποτελέσματος ήταν χαμογελαστός και αμέσως συνεχάρη τον αντίπαλό του. Η Μαρία Αντωνά ωστόσο από τις κερκίδες «πάγωσε» όταν άκουσε τον Γιώργο Λιανό να ανακοινώνει το όνομα του Στάθη Σχίζα και όχι του αγαπημένου της.

Η κάμερα εστίασε στο βλέμμα της αλλά και την αντίδρασή της καθώς δεν έκρυψε την απογοήτευσή της.

The eyes, chico, they never lie… #survivorGR pic.twitter.com/ggkzQKN0D2

— Πυθεία απ' το Σικάγο 🇺🇦 (@vaggiosebo) July 6, 2022