Scorpions – Alice Cooper ΟΑΚΑ 2022: Το ροκ δεν πεθαίνει ποτέ!

“Καλησπέρα Αθήνα. Καλησπέρα Ελλάδα”, είπε ο αγέραστος Κλάους Μάινε κάνοντας για ακόμα μία φορά το ΟΑΚΑ να τρέμει. Με τη γαλανόλευκη να κυματίζει στη γιγαντοοθόνη που βρισκόταν πίσω από την σκηνή, οι Scorpions που αφιέρωσαν το τραγούδι τους «Wind of Change» στον ουκρανικό λαό, υπό το φως των κινητών περίπου 30.000 ανθρώπων, και η εκρηκτική εμφάνιση του αεικίνητου Alice Cooper που, αν και τραγούδησε πριν ακόμη πέσει η νύχτα, ξεσήκωσε τους θαυμαστές του. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, από 70άρηδες που έχουν ταυτίσει το γερμανικό συγκρότημα με τη νιότη τους αλλά και μικρά παιδιά, βίωσαν επί περίπου τρεις ώρες, μια αυθεντική ροκ εμπειρία, με οδηγούς εκείνους που έχουν γράψει πολλές και σημαντικές σελίδες στην ιστορία του μουσικού αυτού είδους.

Η συναυλία ξεκίνησε στις 19:30 και ενώ ο ήλιος ακόμη βρισκόταν ψηλά στον ουρανό, με τον Alice Cooper βγαίνει στη σκηνή καταχειροκροτούμενος. Ως άλλος ροκ μάγος, φορώντας μαύρο δερμάτινο παντελόνι, κόκκινο βελουτέ φράκο σακάκι, μαύρο ψηλό καπέλο και κρατώντας ένα μαστίγιο στο χέρι, ερμήνευσε τις πιο γνωστές επιτυχίες της πολύχρονης καριέρας του, δίνοντας τον ρυθμό στον κόσμο που τον αποθέωνε. Ευρισκόμενος σε εξαιρετική σωματική, αλλά και φωνητική φόρμα, ξεσήκωσε τα πλήθη, ερμηνεύοντας το πασίγνωστο «Poison».

Unbelievable moments! An anthem of our youth. Goosebumps all over.

Alice Cooper – Poison#AliceCooper #oaka #Athens #live @alicecooper pic.twitter.com/ZqUpJVMB0W

— Nightwish Greek Fan Page (@NightwishGreece) July 6, 2022