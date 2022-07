Ιαπωνία – Σίνζο Άμπε: Δίνει μάχη για τη ζωή του ο πρώην πρωθυπουργός

«Δεν έχει ζωτικά σημάδια ζωής», λένε οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ιαπωνίας για τον Σίνζο Αμπε ο οποίος πυροβολήθηκε πισώπλατα, ενώ έδινε προεκλογική ομιλία. Ο Σίνζο Αμπε, ο πρώην Ιάπωνας πρωθυπουργός, ο μακροβιότερος της χώρας, έδινε προεκλογική ομιλία, στη μέση του δρόμου, στην πόλη Νάλα, ενόψει των εκλογών για τη Γερουσία την ερχομένη Κυριακή. Σε κάποια στιγμή πλησίασε από πίσω του ένας άνδρας, κρατώντας ένα αυτοσχέδιο όπλο και τον πυροβόλησε δύο φορές πισώπλατα, μια στο ύψος της καρδιάς και μια στο λαιμό. Ο Αμπε κατέρρευσε. Οι άνθρωποι της ασφάλειάς του και οι άνθρωποι που τον συνόδευαν έσπευσαν από πάνω του ενώ προσπαθούσαν να του κάνουν και καρδιαγγειακή αναζωογόνηση. Οπως μετέδωσαν ιαπωνικά ΜΜΕ ο Αμπε κατέρρευσε και δεν είχε τις αισθήσεις του, ούτε έδειχνε να ανταποκρίνεται. Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο.

Tο πυροσβεστικό σώμα της ιαπωνικής πόλης Νάρα επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο Σίνζο Άμπε δεν είχε καμία ζωτική ένδειξη, βρισκόταν σε κατάσταση «καρδιοπνευμονικής ανακοπής», όταν ασθενοφόρο τον μετέφερε σε νοσοκομείο. Την πληροφορία ότι «ο πρώην πρωθυπουργός Άμπε (…) βρίσκεται σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής», μετέδωσε πρώτο το NHK, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν ο θάνατος απλά μένει να κηρυχθεί από ιατροδικαστή.

First video of attempted assassination attempt on Shinzo Abe: pic.twitter.com/3GrQX7QLpK

Seconds after Abe Shinzo, the former Japanese PM, was shot.

People are screaming,

"Call an ambulance!"

"Who shot him?!"

The guy on the mic at the end,

"Are there medical experts? Please give us your hand!"#japan #Abe

pic.twitter.com/FDiDKKnXM0

— Limeade JP (@limeade88361563) July 8, 2022