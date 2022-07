Μωρό με τέσσερα χέρια και τέσσερα πόδια: “Θαύμα της φύσης”;

Ένα μωρό που γεννήθηκε στην Ινδία με μια σπάνια πάθηση οι ντόπιοι πιστεύουν ότι είναι μετενσάρκωση του Θεού και συγκρίθηκε με την Λάκσμι, την ινδουιστική θεά της καλής τύχης που έχει πολλά χέρια. Το μωρό γεννήθηκε με τέσσερα χέρια και τέσσερα πόδια! Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η μητέρα του παιδιού – ονομάζεται Καρέενα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το επώνυμο – όσο και το βρέφος είναι καλά στην υγεία τους. Τοπικά μέσα ενημέρωσης συρρέουν στην τοποθεσία, για να μεταδώσουν αυτό που περιγράφεται ως «θαύμα της φύσης» μετά τη γέννηση του μωρού το Σαββατοκύριακο, αναφέρει ο Independent.

The Newborn was diagnosed with "Polymelia" and the mother and baby are in healthy condition.https://t.co/UG63iE3fpJ

