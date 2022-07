Porsche 963: Το ακριβότερο “κομμάτι” της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι συγκλονιστικό

Η πολυτελής αυτοκινητοβιομηχανία Porsche ξεπέρασε τον εαυτό της δημιουργώντας το ακριβότερο όχημα του στόλου της. Η τιμή του ολοκαίνουργιου υβριδικού αυτοκινήτου της ξεπερνά -σχεδόν κατά το διπλάσιο- τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ ακρίβειας, το RS Spyder LMP2 του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων. Το κόστος του νέου οχήματος είναι 2,9 εκατομμύρια δολάρια.

A fun evening with the drivers and bosses from @PorscheRaces @fosgoodwood with the launch of the awesome new Porsche 963 pic.twitter.com/FGjpsjZBI5

— Graham Goodwin (@dsceditor) June 24, 2022