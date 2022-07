Το μεγαλύτερο ροζ διαμάντι: Στην Αγκόλα το Lulo Rose

Ανθρακωρύχοι στην Αγκόλα έφεραν στο φως ένα σπάνιο καθαρό ροζ διαμάντι, που όπως πιστεύεται, είναι το μεγαλύτερο που έχει βρεθεί τους τελευταίους τρεις αιώνες, ανακοίνωσε την Τετάρτη η αυστραλιανή εταιρεία διαχείρισης του ορυχείου.

Το Lulo Rose, όπως βαφτίστηκε το ροζ διαμάντι των 170 καρατίων, ανακαλύφθηκε στο ορυχείο Lulo στην πλούσια σε διαμάντια βορειοανατολική Αγκόλα και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ροζ διαμάντια που έχουν βρεθεί ποτέ, ανέφερε η Lucapa Diamond Company σε ανακοίνωσή της προς τους επενδυτές. Η κυβέρνηση της Αγκόλα, που είναι εταίρος στο ορυχείο, χαιρέτισε σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο την «ιστορική» ανακάλυψη του διαμαντιού, κατηγορίας IIa, μιας από τις πιο σπάνιες και αγνές μορφές φυσικών λίθων.

Introducing the "Lulo Rose" an historic recovery at Lucapa's Lulo Mine in Angola – a 170 carat pink rough diamond – one of the largest pink diamonds recovered in 300 years. Read all about it here:https://t.co/f36rUIdKGR pic.twitter.com/apkbyg0LtR

