Γκούινεθ Πάλτρου – Χάιλι Μπίμπερ: Το κακό αστείο της ηθοποιού

Η Γκούινεθ Πάλτρου έκανε ένα κακόγουστο – όπως φάνηκε – αστείο, για τον πατέρα της Χάιλι Μπίμπερ, Στίβεν Μπάλντγουιν, όταν συνάντησε το μοντέλο για το vlog της, «Who’s in my Bathroom». Η 49χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, δήλωσε με… θράσος στη σοκαρισμένη Χάιλι: «Π@δ@ξα τον πατέρα σου στο μπάνιο». Δευτερόλεπτα μετά, παραδέχτηκε ότι αστειευόταν για το περιστατικό. Η Πάλτροου και ο Μπάλντγουιν πρωταγωνίστησαν στη βιογραφική ταινία του Άλαν Ρούντολφ για την Ντόροθι Πάρκερ το 1994, «Mrs. Parker and the Vicious Circle», και η ηθοποιός αναφέρθηκε στον χρόνο που πέρασαν μαζί όταν συνεργάστηκαν.

Στην «αποκάλυψη» η Χάιλι απάντησε: «Oυάου, δεν το ήξερα εγώ αυτό». Η Γκούινεθ είπε στη συνέχεια: «Ήταν μια μικρή ανεξάρτητη ταινία. Νομίζω ότι ήμουν περίπου 20 ετών, οπότε ήταν πολύ παλιά. Αλλά ήταν υπέροχος. Ήταν τόσο καλός. Ναι, ήταν φοβερός». Ανακουφισμένη η Μπίμπερ απάντησε: «Μου αρέσει να το ακούω αυτό. Φαντάσου να είχες κάποια ιστορία τρόμου. “Ήταν απαίσιος! Ήταν ένας εφιάλτης να δουλεύω μαζί του”».

Η Πάλτροου ανταπάντησε: «Αυτό θα ήταν κακό. Ή αν, ας πούμε, π… τον πατέρα σου στο μπάνιο;». Η τρομοκρατημένη τότε Χάιλι είπε: «Μου έχει συμβεί αυτό στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν ξέρει. Αλλά μου έχει συμβεί αυτό». Η ηθοποιός ανακάλεσε γρήγορα, λέγοντας: «Δεν το έκανα! Δεν το έκανα», με τη Χάιλι να προσθέτει: «Λοιπόν, αυτό είναι καλό να το ξέρω, εντάξει».