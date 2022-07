Κριστιάνo Ρονάλντο viral: Ποια ομάδα του έκανε την πρόταση

Και ενώ το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μάντσεστερ Γιουναϊτεντ βρίσκεται στον αέρα μία ομάδα από τα νησιά Φερόε είναι έτοιμη να κάνει μία πρόταση που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να αρνηθεί ο Πορτογάλος σούπερ σταρ. Έτσι λοιπόν η ομάδα ΚΙ Κλάκσβικ προσφέρει τα καλύτερα 20 πρόβατα που έχει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκειμένου να εξασφαλίσει το «ναι» του συλλόγου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η είδηση με την… αστρονομική πρόταση της ομάδας από τα Φερόε έγινε viral καθώς με αυτό τον τρόπο έστω και για λίγο κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας.

H Κλακσβίκαρ ιδρύθηκε το 1904. Είναι από τις πιο επιτυχημένες ομάδες ποδοσφαίρου στην ιστορία των νησιών Φερόε καθώς έχει κατακτήσει 19 πρωταθλήματα και έξι Κύπελλα. Έχει έδρα το γήπεδο Τζουπουμίρα χωρητικότητας 2.500 θεατών. Φέτος το καλοκαίρι αγωνίστηκε στον πρώτο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ όπου αποκλείστηκε από την Μπόντο/Γκλιμτ. Συνέχισε στον δεύτερο προκριματικό του Conference League παίρνοντας την πρόκρισή επί της Σουτγιέσκα Νίκσιτς από το Μαυροβούνιο. Επόμενή της αντίπαλος είναι η Μπαλκάνι από το Κόσοβο.

We have submitted an offer of our 20 best sheeps for Ronaldo. We are currently waiting a response from United. 😉 https://t.co/brPBJLz1uw

— KÍ (@KI_Klaksvik) July 28, 2022