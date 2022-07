Κατέρρευσε γιγαντοοθόνη: Τρόμος σε συναυλία στο Χονγκ Κονγκ

Δύο χορευτές τραυματίστηκαν σε συναυλία Cantopop στο Χονγκ Κονγκ, όταν κατέρρευσε μια τεράστια γιγαντοοθόνη στη σκηνή. Η συναυλία του δημοφιλούς συγκροτήματος Mirror ήταν η τέταρτη από 12 που είχε προγραμματίσει η μπάντα στο Coliseum του Χονγκ Κονγκ. Βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα μέλη του συγκροτήματος, Άνσον Λο και Ένταν Λούι να τραγουδούν στη σκηνή συνοδεία δώδεκα χορευτών, όταν μία από τις LED γιγαντοοθόνες που κρέμονταν από την οροφή, αποσπάστηκε και έπεσε κάτω. Η γιγαντοοθόνη χτύπησε κατευθείαν έναν χορευτή στο κεφάλι και το σώμα του, προτού πέσει και σε έναν άλλο, ενώ οι θεατές ούρλιαζαν από τον τρόμο. Οι υπόλοιποι περφόρμερ έσπευσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες.

A live show by Hong Kong boy band Mirror was cut short on Thursday after a screen fell from height on the stage. It hit dancers below, according to footage shared across social media.

Local media reported that at least two were injured. pic.twitter.com/RnCTFc60Ie

— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) July 28, 2022